Autostrade, sciopero casellanti: code al casello Chieti - Pescara della A25 - FOTO

Code e disagi al casello Chieti - Pescara dell'autostrada A25 a causa dello sciopero dei casellanti proclamato per la giornata di oggi 4 agosto e di domani 5 agosto. Complice l'aumento sensibile del traffico dovuto alle partenze per le vacanze estive, già in tarda mattinata diverse code si erano formate lungo le corsie per il pagamento del pedaggio con i sistemi automatici.

Ricordiamo che sono previste in tutto 12 ore di astensione dal lavoro divise in fasce da 4 ore: Gli orari in cui i casellanti incroceranno le braccia sono dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 agosto e dalle 22 di domenica 4 agosto alle 2 di lunedì 5 agosto.