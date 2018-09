Autostrade A25 ed A24, scoop degli ambientalisti: "Proroga con Toto fino al 2050?"

Una maxi proroga della concessione per altri 32 anni alla società Strada dei Parchi per gestire A24 ed A25, ed ancora lavori per oltre 3 miliardi di euro, di cui 2 miliardi pubblici a fondo perduto con un aumento della tariffa al 3,34% fino al 2040. Sono le condizioni proposte dal PEF di Strada dei Parchi mostrate questa mattina in anteprima dagli ambientalisti che hanno ricevuto la documentazione richiesta in merito alla gestione delle due autostrade abruzzesi controllate dall'azienda di Toto.

Per il Forum H20 si tratta di condizioni inaccettabili e che vanno rigettate dal Ministero delle Infrastrutture, aggiungendo che per ottenere i documenti gli ambientalisti hanno dovuto avviare una vera e propria battaglia burocratica:

"Nel documento sono individuati gli investimenti necessari secondo Strada dei Parchi: 1.623 milioni per i viadotti, partendo da quelli "più a rischio" (testuale nel documento, ndr); 375 per le pile dei viadotti; 633 per le gallerie; il resto su altri interventi, come l'anti-scalinamento già in corso. Sarebbe interessante capire come sarebbero affidati questi costosi lavori in maniera dettagliata. Andranno in gara o verrebbero assegnati direttamente alle società del gruppo Toto? Se sì, in che percentuale?

Per la manutenzione ordinaria sarebbero destinati 32,8 milioni ogni anno, rispetto ai 25,8 attuali. I posti di lavoro scenderebbero da 447 unità a 350 (-22%). Secondo il documento, il Tasso Interno di Rendimento della Concessione è stato finora del 12,9%. Il costo medio ponderato del capitale (“WACC - Weighted Average Cost of Capital”), il tasso di rendimento minimo che un fornitore di risorse richiede per il proprio contributo di capitale, passerebbe dal 9,71% del PEF attuale all'8,71% (anche a causa del mutato contesto finanziario)"