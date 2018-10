Autostrade A24 ed A25, gli ambientalisti: "Perizie pubbliche sullo stato dei materiali"

Perizie pubbliche immediate sui materiali dei viadotti e dei piloni delle autostrade A24 ed A25, per garantire la massima trasparenza ed ottenere finalmente risultati certi su cui intervenire. Gli ambientalisti del Forum H20 abruzzese intervengono a seguito della polemica fra Strada dei Parchi ed il ministro Toninelli riguardante la sicurezza dei viadotti delle due direttrici stradali, dopo aver letto i risultati dei primi soppralluoghi compiuti dai tecnici del Ministero.

I risultati mostrano, secondo gli ambientalisti, che i timori espressi dal Forum erano fondati e che la situazione è critica su moltissimi piloni e viadotti mentre le conclusioni riportare dalla concessionaria sono di fatto giudicate inattendibili:

"Sostanzialmente, secondo il dirigente ministeriale, i risultati forniti dal concessionario sarebbero di fatto inattendibili, visto che i calcoli degli indici di sicurezza partono da assunzioni prive di riscontri tecnici adeguati ed oggettivi, come la misurazione del livello di degrado di ferri e calcestruzzo. Quindi i valori degli indici, già molto bassi per molti viadotti e impalcati e molto vicini alla soglia di 1 secondo lo stesso gestore (e in tre impalcati sotto a 1) potrebbero variare cambiando appunto i valori dei parametri introdotti al momento del calcolo.

Di conseguenza l'ispettore da un lato evidenzia che servono ulteriori approfondimenti e dall'altro propone alcune misure cautelative sulla circolazione in attesa di altri dati. "