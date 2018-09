Autostrade A24 ed A25, niente trasparenza sugli atti del PEF: ambientalisti pronti ad andare in Procura

Nessun acceso a 118 giorni dalla richiesta, nonostante il via libera del Ministero delle Infrastrutture, per gli atti del PEF "Strada dei Parchi" relativo alle autostrade A24 ed A25. Augusto De Sanctis, presidente dell'associazione ambientalista Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, protesta per il mancato accesso alle carte.

Il 28 agosto scorso, infatti, il Ministero ha espresso parere positivo alla richiesta avanzata dall'associazione che chiedeva di poter visionare la documentazione relativa al PEF. Gli ambientalisti hanno quindi contattato il responsabile della società il 4 settembre scorso che aveva garantito nel giro di poche ore l'invio della documentazione che però non è mai arrivata all'associazione.