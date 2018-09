Autostrade A24 e A25, incontro sulla sicurezza tra Strada dei Parchi e sindaci

È fissato per oggi pomeriggio, mercoledì 12 settembre, l'incontro tra i sindaci dei comuni di Abruzzo e Lazio per discutere del tema sicurezza delle autostrade A24 e A25 che attraversano i loro territori.

A promuovere la riunione è Strada dei Parchi, società che si occupa della gestione, e si terrà alle ore 17 nell'auditorium Bper.

In totale sono un centinaio i primi cittadini che sono stati invitati a partecipare.

«Per Strada dei Parchi», si legge in una nota, «questa è l’occasione per illustrare e confrontarsi sulle attività in corso e quelle programmate per la messa in sicurezza delle due arterie autostradali. Nella gestione di A24 e A25 dal 2012, anno nel quale con una legge è stata dichiarata infrastruttura strategica ai fini della protezione civile, il tema della sicurezza riveste una particolare centralità ed ha segnato le attività prioritarie svolte fino ad oggi dalla concessionaria. Che ha proposto al Ministero soluzioni per arrivare a una messa in sicurezza definitiva e antisismica di tutto il tracciato».

Inoltre, i lavori avviati un anno fa, per la parte urgente di questo piano, hanno interessato 197 viadotti.