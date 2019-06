Autostrada A25: chiusa per lavori l'interconnessione con l'A14

A causa di alcuni lavori per l'installazione delle nuove barriere in acciaio, l'interconnessione fra autostrada A25 ed autostrada A14 rimarrà chiusa da sabato 22 giugno alle 19 fino alle 8 di domenica 23 giugno. Lo ha fatto sapere la concessionaria Strada dei Parchi, aggiungendo che la chiusura sarà limitata al traffico proveniente da Roma/L'Aquila e diretto verso la A14 direzione Ancona.

Ai veicoli provenienti da Roma/L'Auqil e diretti verso l’A14 in direzione di Ancona si consiglia di uscire allo Svincolo di Villanova e, seguendo le indicazioni per A14, di entrare in autostrada A14 alla stazione di Pescara Ovest/Chieti con direzione Ancona.