Autostrada A25: scatta la chiusura ai mezzi pesanti fra Pratola Peligna e Bussi

A causa di alcune urgenti attività di verifica e monitoraggio del viadotto Popoli, il tratto autostradale della A25 fra Pratola Peligna e Bussi in direzione est (Pescara), sarà chiuso ai mezzi pesanti dal 22 al 26 luglio e dal 29 al 30 luglio. Lo ha fatto sapere la concessionaria Strada dei Parchi sottolineando che il divieto non è valido per i pullman che invece potranno proseguire il transito.

Per i mezzi pesanti sarà disposta l'uscita obbligatoria a Pratola Peligna per i mezzi provenienti da A24 ed Avezzano. Considerando anche la contemporanea chiusura del casello Bussi/Popoli, sarà possibile usufruire dello Svincolo di Torre de’ Passeri per entrare in autostrada A25 proseguendo sulla SS5 Tiburtina/Valeria in direzione Popoli/Pe.