Autostrada Pescara-Roma, chiusura notturna di uno svincolo: ecco dove e quando

Autostrada Pescara-Roma, scatta la chiusura notturna di uno svincolo. La concessionaria Strada dei Parchi ha fatto sapere che lungo l'A25, al fine di effettuare urgenti lavori di manutenzione, non saranno accessibili alcune rampe dello svincolo di Cocullo, nell'Aquilano, con il seguente calendario e modalità:

lunedì 18 e martedì 19 novembre verrà interdetta l’uscita dell’autostrada ai mezzi che provengono dall'A24/Roma/L'Aquila

mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 novembre verrà invece interdetto l’ingresso in autostrada ai mezzi in direzione A24/Roma/L'Aquila

in tutti i casi lo stop al traffico scatterà dalle ore 21 alle ore 6

Di conseguenza, in questi giorni e in questi orari, i veicoli provenienti da Roma/L’Aquila/Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria dello svincolo di Cocullo, nonché i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma/L’Aquila/Teramo, potranno usufruire degli svincoli di Pescina (non consigliato) o Pratola Peligna.