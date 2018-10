Autostrade A24 e A25, avviata dal Ministero una verifica eccezionale dei viadotti

È stata disposta una "verifica eccezionale" sullo stato di sicurezza delle due autostrade abruzzesi, l'A24 e l'A25.

A farlo sapere è stato lo stesso ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo oggi, mercoledì 3 ottobre, rispondendo al question time alla Camera dei deputati.

Toninelli ha anche ricordato come, dal primo ottobre, siano stati sospesi gli "insostenibili" aumenti tariffari e che nel decreto emergenze, sono previsti 192 milioni di euro per la prosecuzione della messa in sicurezza delle tratte autostradali in questione, cui si ggiungeranno ulteriori risorse individuate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 delle Regioni Abruzzo e Lazio.

Inoltre Toninelli ha anche aggiunto ulteriori particolari relativi alla gestione della concessionaria, Strada dei Parchi spa: