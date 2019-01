Autostrada A14, coda chilometrica tra Pescara Ovest e Pescara Nord

Traffico intenso questa mattina, mercoledì 2 gennaio, nel tratto pescarese dell'autostrada A14 per il contro esodo di queste vacanze di Natale 2018.

Come tradizione dopo Capodanno in molti si rimettono in viaggio per tornare verso nord e tra i caselli di Pescara Ovest-Chieti e Pescara Nord-Città Sant'Angelo si è creata una coda lunga 4 chilometri, secondo l'aggiornamento di Autostrade per l'Italia delle 12:05.

A causare la lunga coda, oltre al traffico intenso anche i lavori in corso di esecuzione nel tratto interessato.

AGGIORNAMENTO 13:35 - Code a tratti tra Lanciano e bivio A14/A25 Roma-Pescara per traffico intenso.