Arriva lo sconto del 50% sul pedaggio dell'autostrada A14 per il problema code

Una riduzione del costo del pedaggio pari al 50 per cento per chi percorrerà l'autostrada A14.

Questo quanto annuncia Autostrade per l'Italia dopo le lamentele di automobilisti e autotrasportatori costretti a lunghe code e incollonamenti a causa di lavori e restringimento di carreggiata.

Lo sconto sul pedaggio sarà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 17 luglio, nel tratto compreso tra i caselli di Val di Sangro e San Benedetto del Tronto. La riduzione sarà automaticamente applicata al momento del pagamento del pedaggio sia per i clienti Telepass che per gli utenti muniti di tradizionale biglietto.

Lo sconto sarà valido in entrambe le direzioni dell'autostrada A14 e fruibile da parte di tutti gli utenti e resterà valido fino alla fine di luglio quando è previsto il completamento degli interventi di ampliamento delle corsie. Dunque si tornerà a circolare su 2 corsie per senso di marcia. La Direzione di Tronco di Pescara di Aspi avvierà immediatamente i lavori necessari per ampliare le corsie, riducendo sensibilmente i disagi sulla viabilità.

Autostrade per l'Italia, riferisce l'Agenzia Dire, esprime soddisfazione per l'esito del confronto tenutosi in questi mesi con la Procura, sulla base delle indicazioni tecniche pervenute dal Mit, che consentirà una regolare circolazione agli utenti sulle tratte, soprattutto in vista dei flussi di traffico estivi.