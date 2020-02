Autostrada A14, scatta la chiusura fra Pescara Ovest e Pescara Sud: date e orari

Lavori di manutenzione e chiusura al traffico per il tratto autostradale fra Pescara Ovest e Pescara sud su entrambe le direzioni. Autostrade per l'Italia ha annunciato l'intervento che interesserà il tratto fra le 22 dell'11 febbraio e le 6 del mattino di mercoledì 12 febbraio.

Il percorso consigliato in direzione Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Pescar Ovest, è quello della viabilità ordinaria fino al casello di Pescara Sud, mentre in direzione nord Andona, dopo l'usicta obbligatoria a Pescara Sud, con la viabilità ordinaria si raggiunge il casello di Pescara Ovest per proseguire poi verso Ancona - Bologna. I lavori nelle ultime settimane stanno interessando anche il tratto a nord fra i caselli di Pescara Nord e Pineto, per la messa in sicurezza del viadotto Cerrano. Anche qui, sono previsti nuovi blocchi alla circolazione nei prossimi giorni.