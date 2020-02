Autostrada A14, scatta la chiusura del tratto fra Pescara Nord e Pineto: date e orari

Scatta una nuova chiusura per lavori del tratto autostradale della A14 fra Pescara Nord e Pineto. Aspi, infatti, ha fatto sapere che dalle 22 del 6 febbraio fino alle 6 del mattino del 7 febbraio il tratto in questione sarà chiuso al traffico per lavori in direzione Ancona.

Per questo, l'entrata consigliata è al casello di Atri - Pineto. Nei prossimi giorni scatterà anche la chiusura dell'altra carreggiata, in direzione Taranto, sempre per i lavori di messa in sicurezza del tratto autostradale, recentemente riaperto al traffico dei mezzi pesanti dopo il dissequestro da parte del tribunale di Avellino, del viadotto Cerrano.