Autostrada A14, nuova chiusura per lavori nel tratto fra Atri Pineto e Pescara Nord - Città Sant'Angelo: info e orari

Proseguono le chiusure programmate per lavori lungo l'autostrada A14 nel tratto abruzzese e pescarese fra i caselli di Atri - Pineto e Pescara Nord - Città Sant'Angelo.

Nella serata di oggi sabato 8 febbraio, infatti, dalle 22 alle 6 del mattino Autostrade per l'Italia fa sapere che il tratto interessato sarà chiuso al traffico lungo la carreggiata sud, in direzione Taranto. Anche nella giornata di domani domenica 9 febbraio sarà chiuso al traffico lo stesso tratto negli stessi orari, sempre in direzione Taranto.

I lavori, lo ricordiamo, riguardano gli interventi sul viadotto Cerrano che era stato chiuso ai mezzi pesanti dalla procura di Avellino a causa dei dati ricevuti sulla stabilità dei piloni per una frana che sta interessando la zona della base. Saranno effettuati test sulle cerniere, come disposto anche dal ministero delle infrastrutture e trasporti.