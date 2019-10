Autostrada A14, chiusura per lavori del tratto fra Atri - Pineto e Pescara Nord

Chiusura per una notte del tratto autostradale compreso fra i caselli di Atri - Pineto e Pescara Nord. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia aggiungendo che la chiusura interesserà entrambe le direzioni di marcia e carreggiate, dalle 22 di mercoledì 26 ottobre alle 6 di giovedì 17 ottobre in entrambve le direzioni.

Saranno inaccessibili anche le due stazioni di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est", situate all'interno del tratto chiuso. I percorsi alternativi consigliati sono: