Autostrada A14, chiuso il tratto abruzzese fra Pescara Nord ed Atri Pineto

Scatta la chiusura per lavori per il tratto autostradale della A14 compreso fra Pescara Nord ed Atri - Pineto. Lo ha comunicato la società Autostrade per l'Italia. La chiusura scatterà dalle 22 dell'11 novembre fino alle 6 del 12 novembre in direzione Taranto e dalle 22 del 12 novembre fino alle 6 del 13 novembre in direzione Milano.

Le entrate consigliate sono rispettivamente i caselli di Pescara Nord per la prima chiusura e Pineto per la seconda chiusura.