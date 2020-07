Chiude per lavori il tratto Pescara Ovest-Pescara Sud dell'autostrada A14

Nuova chiusura di un tratto pescarese dell'autostrada A14 per lavori.

Il divieto di transito, come fa sapere Autostrade per l'Italia, è stato deciso per consentire gli interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Immacolata - Vaccari".

I lavori sono previsti di notte quando la circolazione dei veicoli è ridotta.

Il tratto che sarà chiuso al traffico dalle ore 22 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 luglio, è quello tra gli svincoli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla, in entrambe le direzioni, verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

In alternativa Autostrade consiglia i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, si potrà proseguire sulla strada statale 16 Adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara sud;

verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, si potrà proseguire sulla strada statale 16 Adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara ovest.