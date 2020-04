Autostrada A14 chiusa nel tratto tra i caselli di Pescara, ecco quando

Chiude l'autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla in direzione Bari.

A farlo sapere è Autostrade per l'Italia il divieto di transito si rende necessario per l'esecuzione di alcuni lavori.

L'intervento è finalizzato al potenziamento degli impianti della galleria "Immacolata-Vaccari".

I lavori saranno eseguiti in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 14 e mercoledì 15 aprile, con orario 22-5.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Pescara ovest Chieti, si potrà percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara in direzione di Pescara / Foggia con rientro, sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara sud Francavilla.