Chiude un tratto dell'autostrada A14 nei pressi di Pescara

Un tratto dell'autostrada A14 Bologna-Taranto resterà chiuso al traffico in Abruzzo.

Il transito dei veicoli sarà vietato nel tratto compreso tra i caselli di Atri-Pineto e Pescara Nord-Città Sant'Angelo in direzione Pescara-Bari.

La chiusura al traffico si rende necessaria per l'esecuzione di lavori programmati di manutenzione agli impianti nelle gallerie.

Per questo motivo l'autostrada sarà chiusa al traffico in orario notturno dalle ore 22 di lunedì 27 alle ore 6 di martedì 28 maggio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire per strada statale 16 Adriatica, in direzione di Pescara con rientro, sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara nord. Negli stessi orari, non si potrà usufruire dell'area di servizio "Torre Cerrano ovest", situata all'interno del tratto chiuso.