L'autostrada A14 chiude 48 notti per lavori sul viadotto Cerrano tra Pescara Nord e Atri/Pineto

L'autostrada A14 resterà chiusa al traffico per 48 notti nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia, a partire da questa sera, lunedì 17 febbraio, fino al 4 aprile è prevista la chiusura dalle ore 22 alle 6 del giorno dopo.

La chiusura notturna al traffico è stata decisa per consentire ai tecnici dell'Istituto Italiano Saldature di completare la prima fase delle attività di verifica sulle cerniere del viadotto Cerrano secondo le ulteriori disposizioni delle strutture tecniche del ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari: dopo l''uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara con rientro, sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara nord, per proseguire in direzione di Pescara/Bari;

verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona con rientro, sulla A14, alla stazione autostradale di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna.