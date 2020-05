Chiude per lavori un tratto dell'autostrada A14 nei pressi di Pescara Nord/Città Sant'Angelo.

A farlo sapere è Autostrade per l'Italia che comunica come la chiusura sia per consentire lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Colle Pino" e per lavori di manutenzione della galleria "Solagne".

Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno, dalle ore 22 di giovedì 7 alle 6 di venerdì 8 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra i caselli Atri Pineto e Pescara Nord, sia verso Pescara/Bari sia in direzione di Ancona/Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara nord, per proseguire in direzione di Pescara/Bari;

verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna.