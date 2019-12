Autostrada A14 chiusa tra i caselli di Pescara per lavori

Autostrada A14 chiusa tra 2 dei 3 caselli pescaresi per lavori di pavimentazione.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia il tratto nel quale sarà interdetto il traffico è quello compreso tra i caselli di Pescara Sud/Francavilla al Mare e Pescara Ovest/Chieti in direzione Ancona/Bologna.

Il tratto sarà interdetto al transito dalle ore 22 di martedì 10 alle ore 6 di mercoledì 11 dicembre.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Sud, si potrà proseguire sulla strada statale16 Adriatica e rientrare, sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara ovest, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna.