Chiude di nuovo per lavori il tratto Pescara Nord-Atri dell'autostrada A14

Nuova chiusura per lavori del tratto di autostrada A14 compreso tra i caselli di Atri/Pineto e Pescara Nord/Città Sant'Angelo.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia, nel tratto in questione sono necessari lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

L'intervento è previsto in orario notturno, quando c'è una ridotta circolazione di veicoli.

Il divieto di transito sarà attivo dalle ore 23 di questa sera, martedì 7 alle 5 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri/Pineto e Pescara Nord/Città Sant'Angelo, verso Pescara/Bari.

Sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio "Torre Cerrano ovest" situata all'interno del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire lungo la strada statale 16 adriatica, in direzione di Pescara con rientro sulla A14, al casello di Pescara nord.