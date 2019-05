Chiude un casello dell'autostrada A14 nei pressi di Pescara

Un casello dell'autostrada A14 Bologna-Taranto resterà chiuso al traffico in Abruzzo. Per la precisione, nelle notti di mercoledì 29 e giovedì 30 maggio sarà chiusa la stazione di Atri Pineto, in entrata verso Ancona/Bologna e in uscita per chi proviene da Bari/Pescara.

La chiusura al traffico si rende necessaria per l'esecuzione di lavori programmati di pavimentazione.

Per questo motivo il casello sarà interdetto alla circolazione in orario notturno dalle ore 22 di mercoledì 29 alle ore 6 di venerdì 31 maggio. In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni di Pescara nord Città Sant'Angelo o di Roseto degli Abruzzi.