Autostrada A14 nuovamente chiusa nel tratto pescarese per lavori

Autostrada A14 chiusa nel tratto di Pescara per lavori.

Nuova chiusura dunque per uno dei tratti abruzzesi della A14 che già questa sera, lunedì 16 dicembre, sarà chiusa al traffico.

Il prossimo stop al transito veicolare riguarderà il tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest-Chieti e Pescara Sud-Francavilla al Mare in direzione Bari.

Questo tratto sarà chiuso per programmati lavori di manutenzione agli impianti nelle gallerie dalle ore 22 di mercoledì 18 alle ore 6 di giovedì 19 dicembre. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Pescara Ovest, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare, sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione autostradale di Pescara Sud, per proseguire in direzione di Bari.