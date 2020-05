Autostrada A14: chiude un tratto per una notte, ecco quale e quando

Autostrada A14 Bologna-Taranto: chiude per una notte un tratto, più precisamente quello compreso tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto, in direzione Pescara.

Traffico interdetto perché, dopo il provvedimento di dissequestro temporaneo delle barriere di sicurezza sul viadotto "Sp e Fosso Calvano" emesso dall'autorità giudiziaria di Avellino, dovranno essere consentite la nuova configurazione di cantiere e la delimitazione dell'area di lavoro.

Dalle ore 22 di questa sera (sabato 23 maggio) alle ore 6 di domani mattina (domenica 24 maggio) non si potrà pertanto usufruire del tratto in questione, con uscita obbligatoria al casello di Roseto per poi percorrere la SS16 adriatica, verso sud, e rientrare in autostrada al casello di Atri Pineto.