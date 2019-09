Autostrada A25, scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti in direzione Pescara

Divieto di transito per i mezzi pesanti sull'autostrada A25 in direzione Pescara/A14 per verifiche tecniche sul viadotto Sorgenti.

Il traffico ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (esclusi gli autobus) scatterà nelle giornate dell'11 e 12 settembre.

Il divieto di transito sarà attivo nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Pratola Peligna/Sulmona e Bussi/Popoli.

Il transito per tutti i pullman (2 o 3 assi) resta consentito. Di consegeunza, per i soli mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti da A24/Avezzano e diretti verso Pe/A14, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Pratola Peligna. In considerazione della concomitante interdizione di ingresso in autostrada A25 nello svincolo di Bussi/Popoli, sarà possibile usufruire dello svincolo di Torre de’ Passeri per entrare in autostrada A25 e proseguire sulla strada Statale 5 Tiburtina/Valeria seguendo le indicazioni per Popoli/Pe.