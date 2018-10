Autostrada A14 chiusa tra Pescara e Ortona il 29 e 30 ottobre

Un tratto dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, quello compreso tra Pescara Sud-Francavilla al Mare e Ortona, resterà chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle ore 22 di lunedì 29 alle ore 6 di martedì 30 ottobre.

A farlo sapere è Autostrade per l'Italia che ha deciso l'interdizione al transito veicolare per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione.

Di conseguenza, non saranno accessibili le due aree di servizio, Alento ovest e Alento est, presenti nel tratto in questione.

Autostrade consiglia i seguenti percorsi alternativi:

verso Bari : dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, immettersi sulla strada statale 16 Adriatica in direzione di Foggia e seguire le indicazioni per A14/Bari, con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di Ortona, per proseguire in direzione di Bari;

: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, immettersi sulla strada statale 16 Adriatica in direzione di Foggia e seguire le indicazioni per A14/Bari, con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di Ortona, per proseguire in direzione di Bari; verso Pescara/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, immettersi sulla strada statale 16 Adriatica in direzione di Pescara e seguire le indicazioni per A14 Ancona, con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di Pescara sud, per proseguire in direzione di Bologna.