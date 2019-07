Mobilità sostenibile, donata un'automobile ibrida al Comune di Pescara

Il Comune di Pescara riceve in dono un'automobile ibrida con l'obiettivo di puntare sempre di più sulla mobilità sostenibile.

A donare l'auto ecologica, una Toyota C-HR Hybrid, è stata la concessionaria Pasquarelli Auto.

Nell’ottica di ambire alla realizzazione di una città più “green”, la Pasquarelli Auto e l’Amministrazione Comunale di Pescara hanno voluto dare un ulteriore segno di continuità nell’ambito della mobilità sostenibile.

Come già accaduto nel recente passato, le due parti in essere hanno dato nuovamente il “là” a una scelta che mira in maniera diretta a migliorare la mobilità urbana dal punto di vista ambientale. A ricevere la nuova vettura ecologica sono stati il sindaco Carlo Masci, l'assessore Luigi Albore Mascia e Pier Giorgio Pardi, (responsabile del servizio Mobilità, Parcheggi e Ordinanze).

Il nuovo suv sportivo della casa automobilistica giapponese è stato concesso in comodato gratuito per 6 mesi per i compiti di rappresentanza dell'amministrazione comunale.