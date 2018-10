Entrata ufficialmente in funzione la nuova autoemoteca dell'Avis Comunale Pescara

È entrata ufficialmente in funzione qualche giorno fa con una trasferta a Torrevecchia Teatina la nuova autoemoteca dell'Avis Comunale Pescara.

Presentato ufficialmente lo scorso giugno nella sala giunta del Comune di Pescara, il nuovo mezzo dell'associazione volontari italiani del sangue pescarese, presieduta da Vincenzo Lattuchella, ha potuto iniziare la sua attività sul territorio dopo l'autorizzazione ufficiale da parte della Regione Abruzzo.

Nel primo giorno a Torrevecchia Teatina, con il nuovo centro mobile, sono state raccolte 3 sacche di sangue e sono state eseguite due visite per l'idoneità a diventare donatore.

“Heromobile” il nome scelto per la nuova unità di raccolta mobile e “L'eroe che è in me. C'è un supereroe in ognuno di noi”, lo slogan adottato per il mezzo attrezzato e tecnologico che può ospitare tre donatori alla volta. La parte grafica del mezzo è stata realizzata da Michael Palumbo, un grafico abruzzese, mentre quella del manifesto è stata opera di Stefano Bracci, un grafico pescarese.

«Questa nuova autoemoteca», spiega Lattuchella, «sarà impegnata in tutta la Regione Abruzzo per la raccolta di sangue. Questo mezzo rappresenta oltreché la raccolta fisica del sangue anche un mezzo di comunicazione tramite una chiave un po' ironica, quella dell'eroe che c'è in ognuno di noi. Siamo alla ricerca sempre di nuovi supereroi ed è un invito a seguirci, a contattarci e a essere i nostri prossimi eroi, soprattutto i giovani tra i 18 e i 30 anni. È importante donare sangue perché a oggi non è un elemento riproducibile nella scienza, quindi la raccolta umana del sangue è diventata fondamentale, c'è bisogno che fisicamente le persone vengano a donare e ad aiutare».