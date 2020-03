Autodichiarazione Coronavirus: ancora un nuovo modulo, che potete scaricare qui

Cambia ancora il modello dell’autocertificazione per contenere la diffusione del Coronavirus e giustificare i pochissimi spostamenti consentiti dall’ultimissimo decreto, che risale al 22-23 marzo 2020. L’autodichiarazione, rispetto al modulo precedente, presenta ulteriori aggiunte.

Non si dichiara solo di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Va indicato infatti l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento nonché il luogo di destinazione.

Vanno inoltre chiaramente specificati sia la residenza sia il domicilio.

I motivi per giustificare gli spostamenti sono:

comprovate esigenze lavorative

motivi di salute

situazione di necessità

assoluta urgenza.

La voce assoluta urgenza sostituisce la precedente “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” in quanto viene recepito il dpcm del 22 marzo che vieta i trasferimenti da un Comune all'altro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per scaricare il nuovo modello dell’autocertificazione 22-23 marzo, clicca qui.