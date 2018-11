Stazione di Porta Nuova, ecco la segnaletica per i bus diretti a Roma

Al via, nella zona della stazione di Porta Nuova, i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L'intervento è propedeutico al passaggio degli autobus diretti a Roma che nel secondo scalo ferroviario cittadino avranno una nuova fermata.

I lavori partiranno domani, martedì 20, e andranno avanti fino a giovedì 22 novembre.

Per consentire il regolare svolgimento del cantiere, sono previsti il divieto di sosta e di fermata nei dintorni della stazione di Porta Nuova nei seguenti orari:

dalle ore 7:30 alle 17:30.

Terminati questi lavori si potrà dare il via libera al passaggio dei bus in via Arnaldo da Brescia, in piazza Berlinguer e nel sottopasso ferroviario posto di fronte al parcheggio pubblico dove sarà prevista la fermata.

Gli autobus si fermeranno al centro del sottopasso sul lato sud, proprio di fronte agli ingressi del parcheggio e sarà anche previsto lo spazio per i taxi che stazioneranno all'esterno dello scalo.

Con la nuova fermata alla stazione di Porta Nuova verrà abolita quella di fronte al Comune così come la discesa "al volo" davanti al campo Rampigna.

Questi gli orari delle 5 nuove corse che effettuerà la Tua che partiranno dalla stazione di Porta Nuova con ritorno compreso:

5;

6:15;

12:40;

19:30.

Nell'atrio della stazione, Rfi riserverà anche uno spazio di 20 metri quadrati per la biglietteria e per la sala di attesa.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pescara usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery