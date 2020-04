Dal 4 maggio riprenderanno i collegamenti per gli aeroporti di Roma di Prontobus

In ottemperanza ai decreti del presidente del consiglio dei ministri, l'azienda di trasporti e turismo Prontobus annuncia il ripristino della tratta Pescara-Ciampino-Fiumicino a partire dal prossimo 4 maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verrà assicurata un'unica corsa giornaliera, mentre per raggiungere Avezzano, con pick up passeggeri previsto anche alla stazione di Chieti, ci saranno 4 viaggi a/r al giorno con inizio dal 6 maggio. Tutto nel segno della massima sicurezza e nel rispetto delle normative. Verranno messi in vendita solo il 50 max 60 % dei posti disponibili su ogni autobus in modo da permettere ad ogni passeggero di avere un posto vuoto al suo fianco, se lo desidera.