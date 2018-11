Autobus Pescara-Roma dalla stazione di Porta Nuova dall'8 dicembre

È stata terminata nei giorni scorsi la segnaletica sia orizzontale che verticale nella zona della stazione di Porta Nuova.

Adesso è tutto pronto per l'attivazione della nuova fermata degli autobus diretti a Roma.

L'inizio dell'effettivo passaggio è previsto a partire dall'8 dicembre e gli autobus che faranno tappa a Porta Nuova saranno quelli della Tua.

L'idea dell'istituzione di una nuova fermata alla stazione di Porta Nuova deriva da una mozione presentata dai consiglieri comunali Lola Gabriella Berardi, Adamo Scurti e Riccardo Padovano.

La nuova fermata sarà nel lato sinistro del sottopassaggio ferroviario, di fronte agli ingressi del parcheggio comunale gestito da Pescara Parcheggi.

Una posizione privilegiata e sicuramente migliore rispetto a quella del terminal bus di Pescara centrale, visto che si tratta di una posizione riparata sia d'inverno che d'estate per pioggia e sole.

Previsti anche due stalli per i taxi e, come fa sapere il vice sindaco Antonio Blasioli, si sta lavorando con Pescara Parcheggi per prevedere delle tariffe ridotte per chi prende l'autobus e vuole lasciare l'auto nel parcheggio coperto di 350 posti, ottimizzando così anche questa infrastruttura comunale.

Agli orari dei bus interessati non cambierà nulla, i bus partiranno quindici minuti prima dalla stazione di Porta Nuova.

Questi gli orari delle partenze interessate da Porta Nuova:

5;

6:15;

12:30;

19.30.

