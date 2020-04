Autobus e mezzi pubblici nella fase 2 del Coronavirus: i consigli agli utenti dell'azienda di trasporto pubblico Tua

La Tua, azienda di trasporto pubblico abruzzese, ha diffuso una serie di consigli e regole da seguire per gli utenti che torneranno ad utilizzare quotidianamente i mezzi pubblici per spostarsi dopo la riapertura a seguito della revoca del lockdown. L'azienda ha già fatto sapere che è in atto una riorganizzazione completa non solo del personale ma anche dell'intero sistema di offerta delle corse e dei servizi pubblici, che sarà in vigore fino a quando l'emergenza sanitaria non saraà cessate. Ecco i consigli di Tua:

non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute

utilizza i mezzi di TPL solo in caso di necessità

prediligi forme alternative di mobilità sostenibile

acquista, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app

durante il viaggio igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso

utilizza correttamente le porte dei mezzi indicate per la salita e la discesa

siediti solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti

evita di avvicinarti o chiedere informazioni al conducente

utilizza sistemi di protezione individuale (mascherine e/o altro)

