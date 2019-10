Auto parcheggiate nei posteggi riservati alle ambulanze, ogni giorno rimozioni in via Paolini [FOTO]

Non passa giorno senza che vengano rimosse almeno 4-5 automobili da parte del carro attrezzi della polizia municipale per far passare la cattiva abitudine agli automobilisti indisciplinati di lasciare parcheggiata l'automobile nei posteggi riservati alle ambulanze dell'associazione Aterno Soccorso in via Renato Paolini a Pescara.

Gli operatori di Aterno Soccorso, che si occupano del trasporto dei malati, quotidianamente ritrovani gli stalli riservati con la striscia gialla e la segnaletica verticale occupati. Devono allertare la polizia municipale che interviene per multare e far caricare i veicoli. Ma nonostante questo la cattiva abitudine non cambia.

Ieri invece un motociclista ha ricevuto una doppia sanzione per aver lasciato il suo mezzo a 2 ruote nello stallo riservato alle ambulanze del servizio di emergenza-urgenza della Croce Rossa in via Andrea Doria.