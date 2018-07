Quattro nuove auto di servizio consegnate alla Polizia Municipale di Pescara

Da oggi la Polizia Municipale di Pescara potrà contare su 30 nuovi vigili stagionali che hanno firmato un contratto di quattro mesi. Lo ha annunciato l'assessore Gianni Teodoro che ha presentato anche quattro nuovi mezzi assegnati al Corpo.

Le auto a disposizione sono: un'Alfa Romeo Giulietta, due Fiat Punto e una Fiat Panda.

"Nel pieno dell'estate - ha detto Teodoro - abbiamo deciso di rinforzare il numero di agenti e abbiamo per la prima volta avviato un concorso come Comune, con una graduatoria per 30 nuovi vigili, ma con 200 idonei, dando la possibilità ad altri Comuni di attingere alla graduatoria. Credo sia una risposta concreta ai bisogni della cittadinanza in un periodo in cui a Pescara ci sono anche tanti turisti. L'anno scorso avevamo messo in organico 15 unità, quest'anno abbiamo raddoppiato. I nuovi vigili lavoreranno nei mesi di agosto, settembre, ottobre e poi dicembre. Daremo eventualmente la possibilità di allungare il periodo lavorativo a cinque mesi, includendo anche novembre".