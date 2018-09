Auto e bici elettriche, installate le colonnine per la ricarica: ecco dove [FOTO]

Saranno in totale 19 le colonnine per la ricarica delle auto e delle bici elettriche che verranno installate a Pescara.

Diverse di queste, grazie all'accordo siglato nei mesi scorsi dal Comune e la società Enel X, sono già state installate nelle strade cittadine, come in via Italica, alle Torri Camuzzi e nella zona delle Naiadi.

L'obiettivo è quello di incentivare la mobilità sostenibile cittadina e favorire la creazione di percorsi turistici a zero emissioni. Oltre alle colonnine previsti anche 2 Juice Pole Station ovvero i lampioni pubblici hi-tech che, oltre alla più tradizionale funzione di illuminazione, permetteranno di fare anche il “pieno” dell’auto, ospitando anch’essi due centraline di ricarica ognuno.

Queste le strade dove saranno presenti (o già lo sono) le colonnine:

viale Primo Vere con un’area di sosta libera per agevolare l’accesso e la disponibilità dei servizi;

via Luigi Polacchi;

via Luisa D’Annunzio zona Aurum;

via Falcone e Borsellino;

lungomare Colombo all’altezza della Meridiana;

via Italica zona stazione Porta Nuova;

via Cetteo Ciglia nel parcheggio;

via Lago di Capestrano nell’area di accesso della Tiburtina;

via Marco Polo;

Torri Camuzzi;

parcheggio mercato Ittico;

via Bologna e zona Inps;

via Caduti di Nassiryia;

via Enzo Ferrari;

via di Sotto;

via Diaz;

Nazionale Adriatica;

via Pasolini (zona Naiadi).