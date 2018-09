All'Aurum arriva il primo sportello della "Nuova Pescara"

Sarà aperto all'Aurum il primo sportello legato alla Nuova Pescara, il progetto di fusione dei comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara. Si chiama Ufficio Europa Area Metropolitana ed è finanziato con fondi europei. Alla presentazione del progetto, presenti il sindaco di Pescara Marco Alessandrini con l’assessore alle Politiche Comunitarie Gianni Teodoro, il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito con l’assessore Chiara Trulli, l’assessore al Bilancio Deborah Comardi per il Comune di Montesilvano con il dirigente Marco Scorrano e il capo di Gabinetto del Comune di Pescara con la dirigente per il settore Politiche Comunitarie Barbara Becchi.

Uno sportello sovracomunale dove si potranno avere informazioni sui finanziamenti europei, ma servirà anche per formare il personale in vista della nuova macrostruttura comunale.

Soddisfatto il sindaco Alessandrini:

“Sono contento di tenere a battesimo uno sportello che unisce i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, alla base di questo progetto che ci vede primi nella classifica dei finanziamenti, c’è un lavoro di squadra che va nella direzione della Nuova Pescara. Avendo vinto un finanziamento europeo siamo nelle condizioni di mettere su un Ufficio Europa che non sarà limitato al nostro territorio ma sarà di Area vasta: questo significa gestione associata di servizi, non solo centro di informazione, ma luogo di consulenza per avere i finanziamenti"

Durerà 24 mesi e potrà essere prorogato. Un traguardo ulteriore che varchiamo grazie al lavoro della nostra dirigente e delle strutture amministrative dei rispettivi Enti, che si aggiunge alle altre copiose risorse che in questi quattro anni e mezzo di governo siamo riusciti a catalizzare e trasformare in servizi, senza perdere treni, ma facendo crescere opportunità in nome del territorio e della buona progettazione”.

L'assessore del comune di Montesilvano Comardi ha sottolineato l'importanza di fare squadra per avere accesso ad importanti risorse europee, mentre il sindaco di Spoltore Di Lorito ha ricordato come il nostro territorio sia in ritardo sul fronte dei fondi europei e la Nuova Pescara rappresenta di fatto un passo indispensabile per ottenerli, migliorando la qualità della vita di tutta l'area metropolitana.

L'assessore Teodoro ha aggiunto: