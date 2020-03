VIDEO | L'influencer pescarese Aurora Betti al centro dell'attenzione a "Live-non è la D'Urso"

L'influencer pescarese Aurora Betti (è però nata ad Atessa) è stata al centro dell'attenzione nella puntata di "Live-Non è la D'Urso" di ieri sera, domenica 1 marzo.

La Betti è stata chiamata a rispondere delle polemiche generate da una sua condivisione sul Coronavirus.

La Betti dal salotto televisivo della D'Urso ha chiarito il senso di quanto scritto sull'origine del Coronavirus spiegando come sia stato mal interpretato quanto condiviso.

Nel post la Betti, sottolineava come nel tornare a Pescara dovesse «aver paura di un virus creato da una massa di str.... in laboratorio facendo uscire il paziente zero a farsi due ravioli al vapore. Mascherina o meno non è giusto».