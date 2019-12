Gli auguri di Natale dell'Avis e l'appello a donare: "È il regalo più bello"

Donare il sangue anche nel periodo delle feste natalizie, per fare e farsi il regalo di Natale più bello. Il presidente dell'Avis Pescara Vincenzo Lattuchella coglie l'occasione per fare gli auguri a tutti i donatori e cittadini, lanciando un appello affinchè il gesto del donare il sangue possa essere visto come il miglior dono di Natale:

Un gesto che racchiude l’essenza di quei valori di solidarietà e altruismo che, in questo periodo e non solo, caratterizzano i nostri volontari e la nostra storica associazione. Un gesto che vale più di ogni regalo che si possa immaginare. Donare è un gesto eroico, profondo e di grande generosità e sarebbe un regalo graditissimo