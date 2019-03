Attiva, in arrivo nuovi bandi di concorso per netturbini aperti a tutti

Un nuovo blocco di bandi di concorso per netturbini, con criteri di selezione meno serrati ed aperti a tutti i disoccupati. L'annuncio è stato dato dai capigruppo al comune di Forza Italia e Lega Antonelli e D'Incecco, dopo la polemica riguardante il bando di Attiva attualmente pubblicato per il reclutamento che richiedeva requisiti troppo restrittivi per i candidati.

La seduta della commissione vigilanza convocata per questo tema si è conclusa con l'annuncio della pubblicazione dei nuovi bandi, e come riferiscono i capigruppi d'opposizione dopo un dibattito serrato si è arrivati alla decisione di avere bandi che saranno aperti praticamente a tutti i disoccupati, con punti di premialità per chi ha esperienze pregesse come netturbino i simili: