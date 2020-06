Atterrati all’aeroporto 124 lavoratori agricoli, sono destinati ai campi del Fucino

Atterrati all’aeroporto 124 lavoratori agricoli del Marocco destinati ai campi del Fucino. Il volo è arrivato ieri, 5 giugno, alle 19.30 con i braccianti che sono stati accolti dal presidente di Coldiretti L’Aquila, Angelo Giommo, e dal direttore Domenico Roselli, per essere poi accompagnati nelle diverse aziende con bus organizzati.

Osserveranno la quarantena e collaboreranno principalmente nella cura degli ortaggi come finocchi, carote, patate radicchio, insalate fino al mese di ottobre, per poi tornare nel proprio Paese.

“Ora – sostiene la Coldiretti – è necessaria anche una radicale semplificazione del voucher “agricolo” che possa ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università e molte attività economiche sono rallentate e tanti lavoratori sono in cassa integrazione”.