Aterno Manthonè: il nuovo anno scolastico inizierà con la consegna dei diplomi

Inizio d'anno con una cerimonia all'Aterno Manthonè di Pescara, primo istituto della città in cui inizierà l'anno scolastico 2019/2020. Lunedì 9 settembre infatti oltre al rientro in classe per gli studenti e l'arrivo per i nuovi iscritti, alle 10 in aula magna si terrà la cerimonia per la consegna dei diplomi ai ragazzi neodiplomati la scorsa estate.

Una sorta di passaggio di testimone fra chi conclude un percorso di studi ma soprattutto di vita, e chi invece lo inizia spiega la dirigente scolastica Sanvitale, ricordando che l'istituto compie quest'anno 60 anni.

Gli iscritti alle prime, accompagnati dai genitori, saranno accolti dalle 8,30 alle 9,30 in aula magna, dalla preside e dai docenti. Le lezioni, poi, continueranno fino alle 12,30. Gli studenti delle seconde e del triennio rientreranno in classe martedì 10 settembre, dalle 8,30 alle 12,30. Per quanto riguarda il corso serale l’accoglienza è prevista lunedì 9 settembre dalle 17 alle 20,30, sempre in aula magna.

L'Aterno Manthonè, sottolinea la dirigente, è all'avanguardia per quanto riguarda l'educazione a 360 gradi degli studenti, favorendo ad esempio un uso critico e funzionale del mondo digitale, anche grazie ai laboratori che costituiscono il collegamento fondamentale fra quanto appreso in aula e quanto servirà loro in futuro per il proseguo degli studi e per l'attività lavorativa e professionale.