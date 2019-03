Università d'Annunzio, a Pescara nasce l'associazione Pas-Partecipazione Attiva Studentesca

Si chiama Pas-Partecipazione Attiva Studentesca ed è la nuova associazione di studenti nata all'interno del campus di Pescara dell'università Gabriele d'Annunzio.

L'obiettivo della neonata asssociazione è quello di riportare i giovani al centro della discussione sul futuro della società.

«In un contesto socioculturale come quello di oggi», si legge in una nota di Pas, «in cui ci si allontana dalla responsabilità sociale e dalla cittadinanza attiva, gli studenti sono chiamati a rispondere e partecipare attivamente ai dibattiti culturali, locali e ambientali. La condizione dello studente, ormai declassato a ultima ruota del carro, deve essere posta al centro della discussione, così come la problematica della disoccupazione giovanile e la sensibilizzazione culturale. È per questo che, nel corso degli ultimi mesi, ci siamo riuniti e, sotto le idee comuni dell’apartiticità, della sensibilità sociale, dell’antirazzismo e dell’antifascismo, è nata “Pas-Partecipazione Attiva Studentesca” con l’obiettivo comune di riportare i giovani al centro della discussione».

I giovani di Pas vogliono proporsi come intermediari fra l’ambiente universitario e quello cittadino attraverso dibattiti, iniziative culturali, eventi e rappresentanza studentesca: «Non siamo più i cittadini di domani, siamo i cittadini di oggi e, in quanto tali, abbiamo il dovere di partecipare attivamente».

Questi gli studenti che compongono il consiglio direttivo: