L'associazione "Dominicani Abruzzo" da Pescara ad Ancona per le votazioni presidenziali

Una grande bandiera della loro nazione, sventolata con orgoglio durante tutto il tragitto che da Pescara li ha portati ad Ancona. I 35 cittadini della Repubblica Dominicana, riuniti nell'associazione "Dominicani Abruzzo", si sono recati al consolato per partecipare alle votazioni del nuovo presidente dello stato caraibico. Alla guida del Paese c'è adesso Luis Abinader, 53 anni, esponente del Partido Revolucionario Moderno, che ha ottenuto il 52,67% delle preferenze.

Per la comunità dominicana residente nella nostra regione, è stata questa l'occasione per tracciare le basi in vista dell'imminente campagna tesseramenti 2020/2021. Alla guida dell'associazione c'è Nelly Peralta, affiancata nel consiglio direttivo da Giselle Carolina Guzman, Angel ramon Figueroa, Yulissa Cepeda, Martina Feliz Abreu, Manolo Infante, Leydi Isabel Laurencio, Aneika Patricia Nunez Martinez, Yhoan Paiano e Eduar Andres Yaquez.