L'associazione culturale "Giordano Bruno 1600" dona al Comune duemila mascherine e settanta visiere

Una donazione di duemila mascherine e settanta visiere di protezione. Il Comune di Pescara, con il sindaco Masci, ha ricevuto oggi nel suo ufficio i rappresentanti dell'associazione culturale "Giordano Bruno 1600", che hanno effettuato la donazione. Vincenzo Odoardi e Marco Nanni hanno consegnato i dispositivi di protezione al primo cittadino, che li ha ringraziati aggiungendo:

Grazie a tutti coloro che in questo periodo drammatico hanno aiutato attraverso le loro donazioni le persone più in difficoltà. Tutte le mascherine che il Comune riceverà in dono saranno distribuite ai cittadini di Pescara.

Ricordiamo che anche a Pescara è disponibile il conto corrente per le donazioni in denaro. I fondi saranno utilizzati dall'amministrazione comunale per aiutare le fasce sociali più deboli e per l'acquisto di dispositivi di protezione per affrontare l'emergenza sanitaria da Coronavirus.