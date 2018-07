In Abruzzo ci sono 307.700 over 65, e di questi solo 9.500 persone ricevono servizi di assistenza domiciliare, pari al 3,1% della popolazione di quell'età. Sono i dati del Ministero della Salute, riferiti al 2017, resi noti oggi da Italia Longeva, network scientifico del Ministero, dedicato all'invecchiamento attivo e in buona salute.

L'indagine, avviata con l'obiettivo di comprendere come siano organizzati i servizi di assistenza a domicilio, prende in esame 35 aziende sanitarie in 18 regioni, che offrono servizi a 22 milioni di persone.

Assistenza domiciliare, Pescara e Chieti si distinguono per numero di servizi garantiti

Per l'Abruzzo, l'indagine propone un focus sulle Asl di Pescara e Chieti, la cui popolazione è costituita da anziani rispettivamente per il 23 e il 24%, i quali sono anche i principali fruitori dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (over-65 il 91% e l'82% delle persone assistite in casa). Il 50% delle prestazioni possono essere erogate sia dal servizio sanitario, sia da operatori privati; i restanti servizi sono invece a maggior carico degli operatori privati.