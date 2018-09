Assistenza ad alunni disabili, l'assessore Allegrino rassicura: "Nessun taglio"

Nessun taglio alle ore di assistenza scolastica per gli studenti disabili. L'assessore Allegrino interviene in merito alla questione sollevata da genitori ed operatori sulla possibilità che vengano ridotte le ore garantite dal Comune con questo importante servizio alle famiglie di bambini ed adolescenti diversamente abili.

Entro 10 giorni si tornerò ai livelli dello scorso anno ed anzi ci saranno anche degli aumenti considerando che sono cresciuti gli studenti che potranno usufruire del servizio:

"Quest’anno, ad esempio abbiamo avuto un aumento degli studenti della scuola dell’obbligo che sono passati da 157 a 173 e, quindi, ben 16 utenti in più nonché un incremento di ore Ras pari a 590. Anche per le scuole superiori si è registrato un notevole aumento di ore Ras pari a 614. L’inizio dell’anno scolastico è un momento di verifica per recepire nuove richieste e recuperare i fondi necessari a mantenere inalterato il servizio. Confermiamo la massima cura e attenzione per un servizio come quello dell'assistenza scolastica che rende effettivo il diritto allo studio e favorisce autonomia e integrazione sociale”