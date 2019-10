"Lo Spaz", assemblea pubblica per salvare il centro di aggregazione giovanile

Un'assemblea pubblica con i cittadini per renderli partecipi di quanto sta accadendo a "Lo Spaz".

È quella che si terrà domenica prossima nel tentativo di salvare il centro di aggregazione giovanile.

Ad annunciarlo, come riferisce l'agenzia Dire, è stato il presidente Carlo Damiani nel corso del consiglio comunale di Pescara di questa mattina, mercoledì 30 ottobre.

In base al Dup (documento unico di programmazione) portato in discussione nell'assise civica dalla giunta Masci, nei locali dell'ex scuola Villa Fabio andrebbe il liceo musicale Misticoni-Bellisario al posto de "Lo Spaz". Una decisione che non comprende e della quale non è convinto Damiani, che spiega: